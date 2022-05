Traffico Roma del 11-05-2022 ore 08:30 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione Traffico intenso sul grande raccordo anulare con la fila in carreggiata interna tra la Casilina e l’abbia altre cose in carreggiata esterna tra la Casilina e La Rustica a tratti tra Cassia bis Roma Fiumicino qui sulla Roma Fiumicino prudenza per un incidente all’altezza del raccordo anulare possiamo alla tratto Urbano della A24 Roma-teramo confine tra Tor Cervara la tangenziale est e quest’ultima auto in coda tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico Largo Passamonti viale Castrense nizzazione San Giovanni sul tratto Urbano file anche da Tor Cervara raccordo in uscita dalla città cioè Intendo il Traffico sulla Flaminia sulla Salaria sulla Casilina verso il centro piccolo da metti Verso il raccordo sulla Pontina tra Castel ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Luceverdetrovati dalla redazioneintenso sul grande raccordo anulare con la fila in carreggiata interna tra la Casilina e l’abbia altre cose in carreggiata esterna tra la Casilina e La Rustica a tratti tra Cassia bisFiumicino qui sullaFiumicino prudenza per un incidente all’altezza del raccordo anulare possiamo alla tratto Urbano della A24-teramo confine tra Tor Cervara la tangenziale est e quest’ultima auto in coda tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico Largo Passamonti viale Castrense nizzazione San Giovanni sul tratto Urbano file anche da Tor Cervara raccordo in uscita dalla città cioè Intendo ilsulla Flaminia sulla Salaria sulla Casilina verso il centro piccolo da metti Verso il raccordo sulla Pontina tra Castel ...

