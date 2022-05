Temptation Island cancellato | al suo posto un nuovo programma di Maria De Filippi

Advertising

marinellapastor : RT @AMOILTRASH1: #uominiedonne PARLA IN ITALIANO . VOGLIO IL PROFESSORE AL GFVIP ISOLA DEI FAMOSI, TEMPTATION ISLAND,ULTIMA FERMATA, DOMEN… - lula18448172 : RT @SognInLuna: L’etichetta di Alex e Luigi è del figlio della biondina di satana. Lei li divide e lei li fa riunire a suo piacimento. Un p… - dori_cerchia : RT @SognInLuna: L’etichetta di Alex e Luigi è del figlio della biondina di satana. Lei li divide e lei li fa riunire a suo piacimento. Un p… - SognInLuna : L’etichetta di Alex e Luigi è del figlio della biondina di satana. Lei li divide e lei li fa riunire a suo piacimen… - cryingtolana : RT @AMOILTRASH1: #uominiedonne PARLA IN ITALIANO . VOGLIO IL PROFESSORE AL GFVIP ISOLA DEI FAMOSI, TEMPTATION ISLAND,ULTIMA FERMATA, DOMEN… -

La notizia era nell'aria già da diversi mesi, adesso è divenuta una certezza.non figurerà nei palinsesti televisivi di questa estate e Canale Cinque si prepara a mandare in onda un nuovo programma della Fascino di Maria De Filippi. La nota casa di produzione, ...A quanto pare Mediaset ha deciso di cancellare. In base alle indiscrezioni Maria De Filippi potrebbe avere in mente un altro programma per sostituire lo show estivo, ma almeno per ...I fan di Temptation Island ormai devono arrendersi; quest’estate, infatti, il programma di Maria De Filippi non andrà in onda, come molte ...L’appuntamento fisso estivo degli affezionati telespettatori di Canale5 da alcuni anni è stato Temptation Island. Il famoso show che ha visto coppie famose e non scoppiare o dimostrarsi amore davanti ...