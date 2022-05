Sinner vince il derby contro Fognini agli Internazionali (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Fabio Fognini lotta ma a spuntarla è Jannik Sinner. Il derby italiano al secondo turno degli “Internazionali d'Italia”, quinto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, premia il 20enne di Sesto Pusteria: 6-2 3-6, 6-3 dopo 2h03? di gioco il punteggio a favore dell'altoatesino, che affrontava per la prima volta in carriera il più esperto connazionale. “Era una partita molto difficile, il pubblico èstato fantastico, spero di andare ancora avanti. Fabio mi ha dato una grandissima mano l'anno scorso in Coppa Davis, ci siamo avvicinati, ci siamo parlati diverse volte. In campo si è visto che diamo il 100%, alla fine conta vincere, io sono felice, a lui auguro il meglio perchè è un giocatore speciale, fa delle cose ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Fabiolotta ma a spuntarla è Jannik. Ilitaliano al secondo turno degli “d'Italia”, quinto Masters 1000 stagionale dotato di un montepremi 5.415.410 euro, in corso sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, premia il 20enne di Sesto Pusteria: 6-2 3-6, 6-3 dopo 2h03? di gioco il punteggio a favore dell'altoatesino, che affrontava per la prima volta in carriera il più esperto connazionale. “Era una partita molto difficile, il pubblico èstato fantastico, spero di andare ancora avanti. Fabio mi ha dato una grandissima mano l'anno scorso in Coppa Davis, ci siamo avvicinati, ci siamo parlati diverse volte. In campo si è visto che diamo il 100%, alla fine contare, io sono felice, a lui auguro il meglio perchè è un giocatore speciale, fa delle cose ...

