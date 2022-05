Serena Grandi contro la chirurgia estetica: «Dovessi tornare indietro, personalmente non ne farei più» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Se è vero che amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta una vita, Serena Grandi ha appena iniziato la più incredibile delle sue avventure. L’attrice infatti ha imparato a piacersi e se potesse tornare indietro si risparmierebbe molti ritocchini superflui. Serena Grandi contro la chirurgia estetica: le parole dell’attrice Intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities” su Rtl 102.5 News, Serena Grandi ha ammesso di avere cambiato vita negli ultimi anni. «Mi sono presa un anno sabbatico in campagna, sto benissimo. Vivo sola con due cani e un pappagallo che sta al piano sottostante e mi tiene compagnia» ha raccontato l’attrice, che di recente ha pubblicato un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 11 maggio 2022) Se è vero che amare se stessi è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta una vita,ha appena iniziato la più incredibile delle sue avventure. L’attrice infatti ha imparato a piacersi e se potessesi risparmierebbe molti ritocchini superflui.la: le parole dell’attrice Intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities” su Rtl 102.5 News,ha ammesso di avere cambiato vita negli ultimi anni. «Mi sono presa un anno sabbatico in campagna, sto benissimo. Vivo sola con due cani e un pappagallo che sta al piano sottostante e mi tiene compagnia» ha raccontato l’attrice, che di recente ha pubblicato un ...

