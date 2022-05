Pugilato, Mondiali 2022, Irma Testa show: k.o. tecnico a Kimura e ottavi di finale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Irma Testa è alla ricerca di una medaglia nel contesto dei Mondiali 2022 di Pugilato femminile e, sino a questo momento, non sta deludendo le attese. La maggiore esponente della boxe azzurra, infatti, ha sconfitto la giapponese Mona Kimura abbastanza nettamente; ossia trionfando in ultima istanza grazie a un k.o. tecnico che parla da sé; eccezionale raggiunto in conclusione della seconda ripresa. Con questo prestigioso successo, Testa ha conquistato il pass per gli ottavi di finale dei Mondiali di Istanbul, con la possibilità quindi di sfidare l’insidiosa polacca Sandra Krystyna Kruk, a sua volta superiore alla croata Dea Bolanca. L’atleta italiana, precisamente campana, tenterà dunque di ergersi a ... Leggi su sportface (Di mercoledì 11 maggio 2022)è alla ricerca di una medaglia nel contesto deidifemminile e, sino a questo momento, non sta deludendo le attese. La maggiore esponente della boxe azzurra, infatti, ha sconfitto la giapponese Monaabbastanza nettamente; ossia trionfando in ultima istanza grazie a un k.o.che parla da sé; eccezionale raggiunto in conclusione della seconda ripresa. Con questo prestigioso successo,ha conquistato il pass per glidideidi Istanbul, con la possibilità quindi di sfidare l’insidiosa polacca Sandra Krystyna Kruk, a sua volta superiore alla croata Dea Bolanca. L’atleta italiana, precisamente campana, tenterà dunque di ergersi a ...

Advertising

CatelliRossella : Pugilato: Mondiali Elite donne; eliminata Roberta Bonatti - Sport - ANSA - ansacalciosport : Pugilato: Mondiali Elite donne; eliminata Roberta Bonatti. Piacentina sconfitta con verdetto non unanime. Domani la… - horottoilvetro : RT @Ansa_ER: Pugilato: Mondiali Elite donne; eliminata Roberta Bonatti. Piacentina sconfitta con verdetto non unanime. Domani la Testa #ANS… - sportface2016 : #Pugilato, #RobertaBonatti sconfitta ai Mondiali Elite femminili - Ansa_ER : Pugilato: Mondiali Elite donne; eliminata Roberta Bonatti. Piacentina sconfitta con verdetto non unanime. Domani la… -