Perin | «Coppa Italia sarebbe plus | non trofeo salva stagione»

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Juventus, Perin: 'Contro l'Inter prevarrà chi ha più carattere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Juventus, Perin: 'Contro l'Inter prevarrà chi ha più carattere' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Juventus, Perin: 'Contro l'Inter prevarrà chi ha più carattere' - apetrazzuolo : COPPA ITALIA - Juventus, Perin: 'Contro l'Inter prevarrà chi ha più carattere' - napolimagazine : COPPA ITALIA - Juventus, Perin: 'Contro l'Inter prevarrà chi ha più carattere' -

Commenta per primo Il portiere della Juventus Mattiaha parlato alla TV ufficiale bianconera prima della finale diItalia contro l'Inter: 'La cosa più importante sono le qualità caratteriali che abbiamo, dobbiamo mettere in campo la giusta ...Juventus - Inter , ecco le formazioni ufficiali. Queste le scelte di Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri per la finale diItalia : Juventus: (4 - 2 - 3 - 1):; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic. Allenatore: Allegri. Inter (3 - 5 - 2): Handanovic; ...Mattia Perin insiste Juventus avrà una partita molto diversa contro Inter nella Finale di Coppa Italia rispetto alla sconfitta in Supercoppa. La finale prende il via allo Stadio Olimpico di Roma ...Mattia Perin, portiere bianconero, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv, poco prima della sfida contro l’Inter in finale di Coppa Italia: “Dobbiamo mettere in campo la giusta concentrazione, il ...