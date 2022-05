Mocerino Netgroup | cybersecurity cruciale dopo pandemia

Advertising

Agenzia ANSA

L'ha spiegato oggi ad askanews Giuseppe, il presidente di, la multinazionale italiana specializzata in soluzioni IT che è stata presente a CyberTech Europe 2022 alla Nuvola di Roma."...... in quanto gli attacchi cyber evolvono troppo velocemente, ha detto il presidente di, Giuseppe, nell'ambito della rassegna Cybertech Europe. "Via bluetooth - ha proseguito - è ... Cyber-pericoli anche per pacemaker e sensori per diabetici - Scienza & Tecnica Roma, 11 mag. (askanews) - Il tema della cybersicurezza è diventato cruciale con la pandemia, che ha innescato un processo di trasferimento in ...Per questo motivo sarebbe fondamentale rendere più sicure le tecnologie in ambito medico riducendo i tempi per le certificazioni , in quanto gli attacchi cyber evolvono troppo velocemente, ha detto il ...