Meteo Roma | previsioni per giovedì 12 maggio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo stabile nella giornata con cieli generalmente sereni in mattinata, qualche nube in più al pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con ampi spazi di sereno. Temperature comprese tra +11°C e +27°C.Lazio:per12Condizioni di tempo stabile nella mattinata con ampie schiarite su coste e zone interne del Lazio; nubi in aumento al pomeriggio con locali piogge sul Basso Lazio e temporali sui rilievi. Fenomeni in esaurimento nella serata.Italia:per12Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità su Alpi e Prealpi con acquazzoni e temporali, asciutto altrove con cieli per lo più soleggiati. In serata ...