L’instore tour di LDA dopo Amici | Luca D’Alessio incontra i fan da Roma a Napoli e Palermo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Inizierà nei prossimi giornidi LDA per l’album che ha rilasciato in seguito alla partecipazione al talent showdi Maria De Filippi. Il disco verrà rilasciato con Sony Music e sarà disponibile da venerdì 13 maggio nei negozi e in digitale con il titolo LDA. Porteràadre i suoi fan, attraverso un lungo instorepromozionale nei principali negozi di musica della penisola. Prima tappa:, 13 maggio, per un incontro presso la Discoteca Laziale. A seguire, LDA rimarrà in zona per un nuovo appuntamento a Valmontone il 14 maggio, per poi far tappa alla Feltrinelli di. L’ultimo degli appuntamento annunciati è quello in programma per il 22 maggio a...