L’Eredità, Flavio Insinna resta senza parole: in fumo in pochi secondi (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Eredità lascia senza parole anche Flavio Insinna che dopo tante puntate non si aspettava potesse succedere una cosa del genere, la campionessa in poco tempo ha visto andare tutto in fumo. Anche questa sera torna in onda lo show preserale di Rai Uno in cui il conduttore ritroverà ancora una volta la campionessa Roberta che ieri sera è stata protagonista non solo della ghigliottina ma anche di un fatto che lo ha decisamente lasciato senza parole cosi come la maggior parte del pubblico che da anni segue la trasmissione e che ne ha viste davvero di tutti i colori. AnsaIl momento in questione è arrivato proprio alla fine nel corso della ghigliottina il gioco finale in cui il campione deve indovinare la parola che accomuna le altre ... Leggi su chenews (Di mercoledì 11 maggio 2022)lasciaancheche dopo tante puntate non si aspettava potesse succedere una cosa del genere, la campionessa in poco tempo ha visto andare tutto in. Anche questa sera torna in onda lo show preserale di Rai Uno in cui il conduttore ritroverà ancora una volta la campionessa Roberta che ieri sera è stata protagonista non solo della ghigliottina ma anche di un fatto che lo ha decisamente lasciatocosi come la maggior parte del pubblico che da anni segue la trasmissione e che ne ha viste davvero di tutti i colori. AnsaIl momento in questione è arrivato proprio alla fine nel corso della ghigliottina il gioco finale in cui il campione deve indovinare la parola che accomuna le altre ...

Advertising

infoitcultura : L'Eredità, la campionessa gelata sul finale: perde tutto. Flavio Insinna senza parole - LisaTorna : @DmitryEvic @flavio_peruzzi @Federic28790172 Lo ripeterò fino allo sfinimento, Dimitri: NON VOGLIO CHE MIA FIGLIA A… - infoitcultura : L’eredità, il concorrente perde tutto per “colpa” di Flavio Insinna: caos in studio - infoitcultura : L'Eredità, il concorrente perde tutto per ''colpa'' di Flavio Insinna: caos in studio - infoitcultura : L'Eredità, avete sentito cosa ha detto Flavio Insinna ad Andrea: professore a bocca aperta -