"La Russia non è più Golia". Draghi in conferenza, come si arriva alla pace adesso. E sul gas: "Serve un tetto al prezzo” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mario Draghi tira il freno a mano: “E' venuto il momento di chiedersi come si costruisce la pace” e punge la Russia: “Non è Golia”. Poi il retroscena: “Ecco cosa mi disse Putin”. Al termine della visita ufficiale a Washington, dove ha incontrato il presidente americano Joe Biden, Mario Draghi ha parlato alla stampa ribadendo che gli USA ritengono l'Italia un alleato forte e affidabile e che bisogna continuare a sostenere l'Ucraina e a far pressioni su Mosca. Ma, e qui sta la novità di Draghi, bisogna anche “cominciare a chiedersi come si costruisce la pace”. Il premier ha sottolineato: “Il percorso negoziale è difficile, ma dobbiamo chiederci come costruirlo. Un punto importante è che questa ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mariotira il freno a mano: “E' venuto il momento di chiedersisi costruisce la” e punge la: “Non è”. Poi il retroscena: “Ecco cosa mi disse Putin”. Al termine della visita ufficiale a Washington, dove ha incontrato il presidente americano Joe Biden, Marioha parlatostampa ribadendo che gli USA ritengono l'Italia un alleato forte e affidabile e che bisogna continuare a sostenere l'Ucraina e a far pressioni su Mosca. Ma, e qui sta la novità di, bisogna anche “cominciare a chiedersisi costruisce la”. Il premier ha sottolineato: “Il percorso negoziale è difficile, ma dobbiamo chiedercicostruirlo. Un punto importante è che questa ...

Advertising

GiovaQuez : Zelensky: 'Sono sicuro che se l'Ucraina avesse fatto parte della Nato, non ci sarebbe stata la guerra. La Russia ha… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia non vuole una guerra in Europa mentre l'Occidente sostiene che la Russia debba essere sconfitta… - GiovaQuez : Camporini: 'La Russia ha un pessimo esercito. Non ha una classe di sottufficiali. Non a caso sono morte decine di c… - Emi93185 : @MediasetTgcom24 La Russia è il suo comunismo è un crimine e va combattuto non lodato. - SBerritta : Al Nord ci sono un bel po di affari in corso con la Russia e SanGiuseppi non essendo parlamentare e Presidente sub-… -