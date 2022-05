Juve, Arrivabene: 'Finale con l'Inter? Si affrontano due belle squadre, che bella atmosfera!' (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, è arrivato presso il Salone d'Onore del Coni di Roma per l'Assemblea... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'amministratore delegato dellantus, Maurizio, è arrivato presso il Salone d'Onore del Coni di Roma per l'Assemblea...

Advertising

ilbianconerocom : Arrivabene prima di Juve-Inter: 'Ottima atmosfera' - junews24com : Arrivabene in Lega: «Juve Inter? Ottima atmosfera tra belle squadre» - VIDEO - - TuttoMercatoWeb : #Juve, #Arrivabene arrivato all’Assemblea di Lega al Coni prima della finale #JuveInter: 'Ottima atmosfera tra due… - infoitsport : Arrivabene: «Vlahovic non si discute. Anche Ibrahimovic al primo anno alla Juve era criticato» - ilNapolista - napolista : Arrivabene: «#Vlahovic non si discute. Anche Ibrahimovic al primo anno alla Juve era criticato» A Sky. «Stagione p… -