Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi finisce in infermeria con Blind, il fidanzato interviene (Di mercoledì 11 maggio 2022) Dopo Blind pure Guendalina Tavassi è finita in infermeria. Nel corso del daytime dell'Isola dei Famosi, un comunicato ha annunciato la lontananza della naufraga per via di alcuni accertamenti medici. Isola dei Famosi: Guendalina Tavassi finisce in infermeria con Blind Nel corso della precedente puntata, Alvin ha subito svelato per quale motivo Blind era assente:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

