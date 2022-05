Inter-Juventus 4-2 d.t.s., i nerazzurri conquistano la Coppa Italia. Perisic decide con una doppietta ai supplementari (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’Inter ha conquistato la Coppa Italia 2022 di calcio. I nerazzurri hanno sconfitto la Juventus per 4-2 ai tempi supplementari (2-2 al 90?), riuscendo ad alzare il trofeo allo Stadio Olimpico di Roma. I Campioni d’Italia sono passati in vantaggio in avvio del confronto, i bianconeri hanno ribaltato il punteggio a inizio ripresa, ma gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti ad arpionare il pareggio in extremis e poi nel primo tempo supplementare si sono esaltati con un micidiale uno-due di Perisic. L’Inter ha conquistato la Coppa Italia per l’ottava volta nella sua storia, a undici anni di distanza dall’ultimo sigillo. La Juventus non riesce a difendere il trofeo conquistato lo scorso ... Leggi su oasport (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’ha conquistato la2022 di calcio. Ihanno sconfitto laper 4-2 ai tempi(2-2 al 90?), riuscendo ad alzare il trofeo allo Stadio Olimpico di Roma. I Campioni d’sono passati in vantaggio in avvio del confronto, i bianconeri hanno ribaltato il punteggio a inizio ripresa, ma gli uomini di Simone Inzaghi sono riusciti ad arpionare il pareggio in extremis e poi nel primo tempo supplementare si sono esaltati con un micidiale uno-due di. L’ha conquistato laper l’ottava volta nella sua storia, a undici anni di distanza dall’ultimo sigillo. Lanon riesce a difendere il trofeo conquistato lo scorso ...

