Guerra in Ucraina. Putin dice no a Francesco. Ecco la speranza del Papa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Cremlino ha comunicato che non è stata accolta la richiesta di Papa Francesco di poter incontrare, a Mosca, Vladimir Putin. Certo, appare evidente che Putin non è ancora pronto per intessere un dialogo con Papa Francesco, il quale vuole la pace. Ciò potrebbe erroneamente significare che la Guerra sembra essere l'unica soluzione, che non vi è spazio, pertanto, per intessere trattative che conducano alla pace. Certo, la Chiesa Ortodossa ha dimostrato di inchinarsi alla volontà di Putin, allontanandosi drammaticamente dalla propria missione spirituale, dagli insegnamenti evangelici e da Dio che è solo Amore. Certo è anche vero che Papa Francesco non può che tendere la mano, coraggiosamente, a Putin, ...

