"Fuori le p…", poi l'incoraggiamento: il pomeriggio dei giallorossi con i tifosi (FOTO) (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Prima lo sfogo, poi l'incoraggiamento. pomeriggio 'double face' per il Benevento all'Antistadio Carmelo Imbriani, dove si è svolta la prima seduta stagionale a porte aperte (con la speranza che non coincida con l'ultima). Circa trecento tifosi hanno assistito all'allenamento con la curiosità di chi attende un segnale da interpretare in maniera positiva in vista del quarto di finale play off con l'Ascoli (venerdì alle ore 20.30 al Cino e Lillo Del Duca). Nella circostanza gli uomini di Fabio Caserta avranno a disposizione un solo risultato per passare il turno. Nessuna deroga, alla semifinale si accede solo con la vittoria da ottenere nei 90 o 120 minuti. In caso di parità al termine dei tempi supplementari, infatti, a gioire sarebbero i marchigiani in virtù del miglior piazzamento in ...

