Draghi tuona contro Putin: "La Russia? Non è Golia...". Che cosa significa davvero questa frase (Di mercoledì 11 maggio 2022) Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa a Washington dopo aver visitato la Casa Bianca. Non sono mancati i ringraziamenti di rito a Joe Biden, che ha definito l'Italia un partner forte e affidabile, nonché un interlocutore credibile. Allo stesso tempo, però, il premier ha ribadito che tutti gli sforzi dovrebbero essere concentrati sulla ripresa del percorso negoziale, bruscamente interrotto nelle scorse settimane e mai più ripreso, in attesa che qualcosa cambi in maniera significativa dal punto di vista militare, da una parte o dall'altra. “La Russia non è come Davide con Golia, non è un soggetto invincibile. Tutte le parti devono fare uno sforzo per arrivare a sedersi intorno a un tavolo, anche gli Stati Uniti”, ha dichiarato un Draghi non del tutto allineato a Biden, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Marioha tenuto una conferenza stampa a Washington dopo aver visitato la Casa Bianca. Non sono mancati i ringraziamenti di rito a Joe Biden, che ha definito l'Italia un partner forte e affidabile, nonché un interlocutore credibile. Allo stesso tempo, però, il premier ha ribadito che tutti gli sforzi dovrebbero essere concentrati sulla ripresa del percorso negoziale, bruscamente interrotto nelle scorse settimane e mai più ripreso, in attesa che qualcambi in manierativa dal punto di vista militare, da una parte o dall'altra. “Lanon è come Davide con, non è un soggetto invincibile. Tutte le parti devono fare uno sforzo per arrivare a sedersi intorno a un tavolo, anche gli Stati Uniti”, ha dichiarato unnon del tutto allineato a Biden, ...

