David Cronenberg: il suo prossimo film sarà The Shrouds, con star Vincent Cassel (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il regista David Cronenberg ha annunciato che il suo prossimo film sarà intitolato The Shrouds e avrà come star Vincent Cassel. David Cronenberg ha già annunciato il suo prossimo film dopo Crimes of the Future, opera che presenterà in anteprima a Cannes 2022: The Shrouds è il titolo del nuovo lungometraggio che lo vedrà impegnato alla regia. I fan del filmmaker dovranno però attendere piuttosto a lungo: le riprese del progetto sono in programma a partire da marzo 2023. The Shrouds avrà come protagonista l'attore francese Vincent Cassel, che aveva già collaborato con ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il registaha annunciato che il suointitolato Thee avrà comeha già annunciato il suodopo Crimes of the Future, opera che presenterà in anteprima a Cannes 2022: Theè il titolo del nuovo lungometraggio che lo vedrà impegnato alla regia. I fan delmaker dovranno però attendere piuttosto a lungo: le riprese del progetto sono in programma a partire da marzo 2023. Theavrà come protagonista l'attore francese, che aveva già collaborato con ...

