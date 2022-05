Advertising

mummy53690440 : Danneggia la scalinata di Trinità dei Monti, poi scappa in Maserati: scatta la caccia al vandalo - io_mariel : RT @repubblica: Roma, danneggia con la Maserati la scalinata di Trinita' dei Monti e si da' alla fuga. Indagini con le telecamere https://… - repubblica : Roma, danneggia con la Maserati la scalinata di Trinita' dei Monti e si da' alla fuga. Indagini con le telecamere - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Roma, con l’auto danneggia la scalinata di Trinità dei Monti: indagini in corso - repubblica : Danneggia con la Maserati la scalinata di Trinità dei Monti, indagini -

Il conducente di una Maserati, per cause in corso di accertamento, ha danneggiato con l'auto nella notte alcuni gradini delladi Trinità dei Monti, a Roma, dandosi alla fuga. Sul posto gli agenti deI Gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale che hanno attivato immediatamente le indagini e, grazie alle ...Con l'auto ha danneggiato ladi Trinità dei Monti, in piazza di Spagna a Roma, e poi si è dato alla fuga. E' successo questa notte: un uomo a bordo di una Maserati, per cause in corso di accertamento, è andato a colpire ...A bordo della sua Maserati, è andato a sbattere sulla scalinata di Trinità dei Monti, in piazza di Spagna a Roma, uno dei simboli della Capitale, per poi darsi alla fuga. Ora è caccia al vandalo che ...Con l'auto ha danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti, in piazza di Spagna a Roma, e poi si è dato alla fuga. E' successo questa notte: un uomo a bordo di una Maserati, per cause in corso di ...