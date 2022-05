Barone replica a Mourinho | ' Il rigore c' era | polemiche inutili'

(Di mercoledì 11 maggio 2022) ROMA - "Ilc'era e lo abbiamo visto bene, abbiamo fatto una bella partita e il risultato è giusto . Inutile fareche non esistono" . Non usa giri di parole Joeperre ...

ROMA - "Il rigore c'era e lo abbiamo visto bene, abbiamo fatto una bella partita e il risultato è giusto . Inutile fare polemiche che non esistono" . Non usa giri di parole Joe per replicare indirettamente a José Mourinho , tecnico della Roma furioso con Banti dopo il ko incassato dai giallorossi al Franchi contro la Fiorentina nell'ultimo turno di ... Il direttore generale della Fiorentina torna sull'episodio contestato dal tecnico della Roma dopo il ko dei giallorossi al Franchi: "Risultato giusto. Il Var Funziona" ...