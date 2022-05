Armare l’Ucraina è l’unico modo per difendere l’occidente libero (Di mercoledì 11 maggio 2022) Al direttore - “La pace non è assenza di guerra: è una virtù, uno stato d’animo, una disposizione alla benevolenza, alla fiducia, alla giustizia” (Spinoza, “Trattato teologico-politico”).Michele Magno Al direttore - Nell’intervista al Corriere (domenica 8 maggio) sul conflitto in Ucraina, Carlo De Benedetti sostiene che Biden intende fare la guerra alla Russia tramite l’Ucraina, lo dimostrerebbe il pacchetto di aiuti approvato dal Congresso: 33 miliardi di dollari di cui 20 in armi. E’ il caso quindi che gli europei stiano a distanza da questa storia. La resistenza ucraina per Cdb è “un danno per il mondo”. Egli auspica l’uscita degli Stati Uniti dalla Nato sostenendo che a guidarla potrebbero essere a quel punto gli europei che, finalmente, senza gli Stati Uniti, diverrebbero responsabili della propria sicurezza. In realtà Mosca raggiungerebbe così l’obiettivo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Al direttore - “La pace non è assenza di guerra: è una virtù, uno stato d’animo, una disposizione alla benevolenza, alla fiducia, alla giustizia” (Spinoza, “Trattato teologico-politico”).Michele Magno Al direttore - Nell’intervista al Corriere (domenica 8 maggio) sul conflitto in Ucraina, Carlo De Benedetti sostiene che Biden intende fare la guerra alla Russia tramite, lo dimostrerebbe il pacchetto di aiuti approvato dal Congresso: 33 miliardi di dollari di cui 20 in armi. E’ il caso quindi che gli europei stiano a distanza da questa storia. La resistenza ucraina per Cdb è “un danno per il mondo”. Egli auspica l’uscita degli Stati Uniti dalla Nato sostenendo che a guidarla potrebbero essere a quel punto gli europei che, finalmente, senza gli Stati Uniti, diverrebbero responsabili della propria sicurezza. In realtà Mosca raggiungerebbe così l’obiettivo ...

