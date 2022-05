Amici21 | Serena in lacrime | “devi essere umile”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) La ballerina diindurante il day time del programma. Ecco il motivo Manca poco alla finale die i ragazzi iniziano ad accusare la mancanza dei parenti e delle persone care. La produzione, quindi, decide di organizzare alcune sorprese per regalare un sorriso ai sei talenti in gara. Prima fra tutte, la ballerina che negli ultimi mesi è stata al centro di accesi dibattiti tra la coach Celentano e Stefano De Martino. Per lei vero posizionati sul corridoio della scuola una serie di indizi che la conducono ad una delle persone più importanti della sua vita: la nonna. Con la nonna sicilianacondivide pomeriggi spensierati a base di pane e Nutella e spremuta d’arancia, momenti che le mancano molto e che le strappano sempre un ricordo felice. Nel vedere la nonna la ...

Advertising

AmiciUfficiale : Che sorpresaaa, avete visto chi è venuto a trovare Serena? La sua dolcissima nonna ? #Amici21 - AmiciUfficiale : Albe, Alex, Luigi, Michele, Serena e Sissi sono i finalisti di #Amici21 e subito dopo la Semifinale la felicità per… - AmiciUfficiale : Una sorpresa per Serena ricca di ricordi e forti emozioni ? #Amici21 - heartsjealous : 'Ridi fino all' ultimo' #Amici21 #Serena - heartsjealous : 'Forza' ?????? #Amici21 #Serena -

... però se penso che al posto di Albe eci potevano benissimo stare Luca e Carola, io mi inca**0 come una iena. Questi due saranno per sempre famosi, gli altri due no. #, si legge tra i ...Semifinale Amici 21:Carella eliminata Raimondo Todaro fa un possibile spoiler https://t.co/oyMFxnPV27 ##amicispoiler BlogTivvu.com (@blogtivvu) May 7, 2022Manca poco alla finale di Amici21 e i ragazzi iniziano ad accusare la mancanza dei parenti e delle persone care. La produzione, quindi, decide di organizzare alcune sorprese per regalare un sorriso ai ...Mancano ormai pochi giorni alla finale di Amici 21: l’appuntamento è per il 15 gennaio in prima serata su Canale 5. Ecco l’incredibile indiscrezione che rivelerebbe già in anticipo il vincitore di que ...