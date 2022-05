Amici, Giulia Pauselli lascia il programma: l’annuncio (Di mercoledì 11 maggio 2022) Giulia Pauselli lascia Amici Dopo cinque lunghi anni di collaborazione con Maria De Filippi, Giulia Pauselli ha rivelato che ha lasciato il programma Amici. Nell’edizione del prossimo autunno, quindi, sembra che non tornerà più come ballerina professionista. Lo ha dichiarato lei stessa tramite un post su Instagram in cui la vediamo mentre svuota il suo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 11 maggio 2022)Dopo cinque lunghi anni di collaborazione con Maria De Filippi,ha rivelato che hato il. Nell’edizione del prossimo autunno, quindi, sembra che non tornerà più come ballerina professionista. Lo ha dichiarato lei stessa tramite un post su Instagram in cui la vediamo mentre svuota il suo L'articolo proviene da Novella 2000.

