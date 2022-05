(Di mercoledì 11 maggio 2022) Al Nuovo Teatro, giovedì 12 maggio, in scena il cantautore e flautista Francescocon il suo”. Atteso appuntamento al Nuovo Teatrodi via San Pasquale a Chiaia, dove giovedì 12 maggio alle ore 21, arriverà il cantautore e flautista Francescocon il suo”.

Advertising

2a News

Peppe Barra al Palapartenope chiude la speciale rassegna gratuita I tesori di Partenope , Al San Carlo è in scena Aida di Giuseppe Verdi, le Ebbanesis inal Nuovo, al Mercato Coperto Campagna Amica di Fuorigrotta c'è il Napoli Food&Culture festival, NarteA propone uno speciale RoadBook per condurre i visitatori di Napoli sulle ......Teatroil trio tutto al femminile "Kalìka" . Il trio, composta da Vania Di Matteo, Anna Rita Di Pace e Giulia Olivieri, nello spazio di via San Pasquale a Chiaia, presenterà un... Al Sancarluccio il concerto di Tricarico "Bigger Than Life" Atteso appuntamento al Nuovo Teatro Sancarluccio di via San Pasquale a Chiaia, dove giovedì 12 maggio alle ore 21, arriverà il cantautore e flautista Francesco Tricarico con il suo concerto «Bigger ...Atteso appuntamento al Nuovo Teatro Sancarluccio di via San Pasquale a Chiaia, dove giovedì 12 maggio alle ore 21, arriverà il cantautore e flautista Francesco Tricarico con il suo concerto “Bigger Th ...