Vandali no vax ancora all'opera, imbrattati sede e mezzi di Noi Tv (Di martedì 10 maggio 2022) Una delle scritte sulla sede di Noi Tv (foto Alcide) Per approfondire : Articolo : Scritte no - vax sul muro di Tvl di Pistoia Articolo : Capecchi (FdI) e Bergamini (FI) nel mirino dei no vax Articolo ... Leggi su lanazione (Di martedì 10 maggio 2022) Una delle scritte sulladi Noi Tv (foto Alcide) Per approfondire : Articolo : Scritte no - vax sul muro di Tvl di Pistoia Articolo : Capecchi (FdI) e Bergamini (FI) nel mirino dei no vax Articolo ...

Advertising

qn_lanazione : Vandali no vax ancora all'opera, imbrattati sede e mezzi di Noi Tv a #Lucca. Pochi giorni fa analogo episodio a… - Borderline_24 : #Bari, deturpato dai vandali l'ingresso del Giulio Cesare: scritte no vax ovunque - Telebari : ‘Il vax uccide’, vandali in azione nella notte a Bari: imbrattato l’ingresso del Giulio Cesare - FOTO - #Bari… - iltirreno : ?? VANDALI IN AZIONE - L'emittente ha presentato una denuncia, indaga la Digos di Pistoia. Bennucci (Assostampa Tosc… -