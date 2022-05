Ultime Notizie – Guerra, scienziate italiane: “Più donne al comando, sono biologicamente pacifiste” (Di martedì 10 maggio 2022) “Dovrebbero esserci più donne al comando”, perché avere quote rosa più consistenti nei posti di potere “potrebbe facilitare un cambiamento collettivo che porta a meno conflitti e guerre”. Questo perché “le donne sono ‘cablate’ in maniera diversa rispetto agli uomini, fin nel funzionamento del loro cervello. E ciò ha implicazioni sugli stili di leadership che i due sessi interpretano e anche sulla probabilità di degenerazione delle situazioni in conflitti e guerre”. Insomma, le donne sono ‘biologicamente’ tendenti a essere leader pacifiste e se fossero di più nelle posizioni che contano potrebbero esprimere questa loro dote di empatia senza essere costrette ad adottare uno stile più maschile di governare, e spingere così il mondo verso una direzione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) “Dovrebbero esserci piùal”, perché avere quote rosa più consistenti nei posti di potere “potrebbe facilitare un cambiamento collettivo che porta a meno conflitti e guerre”. Questo perché “le‘cablate’ in maniera diversa rispetto agli uomini, fin nel funzionamento del loro cervello. E ciò ha implicazioni sugli stili di leadership che i due sessi interpretano e anche sulla probabilità di degenerazione delle situazioni in conflitti e guerre”. Insomma, le’ tendenti a essere leadere se fossero di più nelle posizioni che contano potrebbero esprimere questa loro dote di empatia senza essere costrette ad adottare uno stile più maschile di governare, e spingere così il mondo verso una direzione ...

