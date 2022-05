Ucraina: Salvini, non possiamo permetterci altri mesi di guerra, Draghi-Biden preparino pace' (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Nel giorno in cui il presidente Draghi parte alla volta di Washington, visto il contesto economico difficile, visto il tasso di disoccupazione, vista l'inflazione che cresce, visto il costo delle bollette di luce e gas, visto il costo delle materie prime, visto il caro benzina, il caro metano, il caro diesel, non possiamo più permetterci altri mesi di guerra. Arrivare alla pace subito è vitale, è questione di sopravvivenza. Dall'incontro Draghi-Biden mi aspetto che parlino di pace, lavorino per la pace e preparino la pace".Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, presentando il “Manuale teorico e pratico al ... Leggi su iltempo (Di martedì 10 maggio 2022) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - "Nel giorno in cui il presidenteparte alla volta di Washington, visto il contesto economico difficile, visto il tasso di disoccupazione, vista l'inflazione che cresce, visto il costo delle bollette di luce e gas, visto il costo delle materie prime, visto il caro benzina, il caro metano, il caro diesel, nonpiùdi. Arrivare allasubito è vitale, è questione di sopravvivenza. Dall'incontromi aspetto che parlino di, lavorino per lala".Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, presentando il “Manuale teorico e pratico al ...

