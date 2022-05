Ucraina | Kim scrive a Putin | “Solidali con popolo russo contro minaccia forze ostili”

(Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – In un messaggio di auguri per il giorno della Vittoria, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso a Vladimirla “salda solidarietà” della Corea del Nord alla Russia. Secondo quanto riporta l’agenzia Kcna, nella lettera inviata il 9 maggio Kim esprime il fermo sostegno “alla causa dellapolitica e militare e il ricatto delle”. Inoltre, il leader nordcoreano, che ha recentemente ribadito i suoi stretti legami con la Russia e pubblicamente appoggiato la sua invasione dell’, si è detto “convinto che le relazioni strategiche e tradizionali di amicizia tra i due Paesi si svilupperanno in modo stabile”. Dopo l’avvio dell’invasione russa dell’alla fine di ...

