Sinner-Martinez in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d'Italia 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Jannik Sinner dovrà vedersela con Pedro Martinez nella circostanza del primo turno del tabellone principale degli Internazionali BNL d'Italia 2022. Grande attesa per l'esordio sul rosso di Roma dell'azzurro, con il pubblico italiano che conta di poter fare affidamento sul suo talento al fine di strutturare un percorso autorevole nel Masters 1000 capitolino. Dopo l'uscita di scena al secondo turno durante l'edizione 2021, per mano di un mai domo Rafael Nadal, l'altoatesino è pronto per sfoderare il suo miglior tennis a discapito dell'ostico spagnolo sopra menzionato. Sinner vanta delle accelerazioni semplicemente devastanti da fondocampo, specialmente di rovescio, ed è certamente favorito per il passaggio del turno rispetto a Martinez; l'iberico, però, è una ...

