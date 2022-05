Real Madrid-Rudiger, è fatta: clausola monstre per il tedesco! (Di martedì 10 maggio 2022) Il Real Madrid ha messo a segno un colpo top in difesa. Si prepara a vestire la maglia dei Blancos, infatti, Antonio Rudiger, dal Chelsea. L’ex Roma, dopo aver rifiutato il rinnovo con i Blues, ha deciso di accasarsi a Madrid. Il trasferimento a zero, oggigiorno, non si cura di quelle che poi saranno le cifre Reali sborsate dalla società. Le commissioni giocano un ruolo importante, secondo Mediaset, poiché si tratterebbero di 15 i milioni relativi ai procuratori, e 8 alla firma per il calciatore. Antonio Rudiger, poi, andrà a percepire, secondo The Atletic, 40 milioni di euro in 4 anni. Nel contratto del calciatore, inoltre è stata inserita una clausola rescissoria da ben 400 milioni di euro. Rudiger Madrid Chelsea Dopo ... Leggi su rompipallone (Di martedì 10 maggio 2022) Ilha messo a segno un colpo top in difesa. Si prepara a vestire la maglia dei Blancos, infatti, Antonio, dal Chelsea. L’ex Roma, dopo aver rifiutato il rinnovo con i Blues, ha deciso di accasarsi a. Il trasferimento a zero, oggigiorno, non si cura di quelle che poi saranno le cifrei sborsate dalla società. Le commissioni giocano un ruolo importante, secondo Mediaset, poiché si tratterebbero di 15 i milioni relativi ai procuratori, e 8 alla firma per il calciatore. Antonio, poi, andrà a percepire, secondo The Atletic, 40 milioni di euro in 4 anni. Nel contratto del calciatore, inoltre è stata inserita unarescissoria da ben 400 milioni di euro.Chelsea Dopo ...

