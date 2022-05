"Piace o non piace, sopporta bella mia": mentre stupra una ragazza cita Vladimir Putin, chi è la bestia (Di martedì 10 maggio 2022) Chissà quanto tempo ci vorrà perché il nome della cittadina di Bucha assuma un significato diverso da quello che l'ha purtroppo resa famosa in tutto il mondo: centinaia di civili uccisi, massacrati, legati, torturati, stuprati. Le atrocità commesse dai soldati russi a pochi chilometri da Kiev vanno oltre l'immaginazione. Le fasce bianche che gli abitanti si legavano alla manica su ordine dei russi infatti non sono servite a niente. Anzi sono servite ai soldati per legare le mani dietro la schiena alle loro vittime, prima di fucilarle. La Stampa parla dei corpi schiacciati dai carri armati in via Pushkin e via Lermontov. Persone inermi che avevano provato a fuggire, a salvarsi, magari credento a un "corridoio umanitario". Famiglie intere sterminate: nonna, il padre e la madre, e i bambini. Civili "denazificati" con i lanciagranate sparati direttamente dentro ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) Chissà quanto tempo ci vorrà perché il nome della cittadina di Bucha assuma un significato diverso da quello che l'ha purtroppo resa famosa in tutto il mondo: centinaia di civili uccisi, massacrati, legati, torturati,ti. Le atrocità commesse dai soldati russi a pochi chilometri da Kiev vanno oltre l'immaginazione. Le fasce bianche che gli abitanti si legavano alla manica su ordine dei russi infatti non sono servite a niente. Anzi sono servite ai soldati per legare le mani dietro la schiena alle loro vittime, prima di fucilarle. La Stampa parla dei corpi schiacciati dai carri armati in via Pushkin e via Lermontov. Persone inermi che avevano provato a fuggire, a salvarsi, magari credento a un "corridoio umanitario". Famiglie intere sterminate: nonna, il padre e la madre, e i bambini. Civili "denazificati" con i lanciagranate sparati direttamente dentro ...

