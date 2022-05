Petrocelli | Senato pronto a disco verde Giunta a scioglimento Commissione Esteri

Advertising

ItaliaViva : Il nostro grazie più sincero a @LauraGaravini che ha appena rassegnato le dimissioni con effetto immediato da Vice… - Ettore_Rosato : Tutti i membri della commissione Esteri del #Senato si sono dimessi, ne è restato uno solo, il presidente grillino… - aldotorchiaro : Per costringere #Petrocelli alle dimissioni si sono dimessi tutti i 20 componenti della commissione Esteri del Sena… - infoitinterno : Petrocelli, la Commissione Esteri del Senato verso lo scioglimento: Casellati riunisce la giunta - rete22ottobre : Petrocelli, la Commissione Esteri del Senato verso lo scioglimento: Casellati riunisce la giunta… -

Tutto pronto alper l'operazione: alle 16.30 la giunta per il Regolamento di palazzo Madama si riunisce per esprimere l'atteso parere favorevole alla decadenza (o scioglimento) della commissione ...Accordo per sostituirlo con un altro grillino Di Maio: "si dimetta".al lavoro su 4 scenari per rimuoverlo ...Roma, 10 mag. (askanews) - Tutto pronto al Senato per l'operazione Petrocelli: alle 16.30 la giunta per il Regolamento di palazzo Madama si ...Roma, 10 mag. (askanews) - Tutto pronto al Senato per l'operazione Petrocelli: alle 16.30 la giunta per il Regolamento di palazzo Madama si riunisce per esprimere l'atteso parere favorevole alla ...