Petrocelli | ok unaniome Giunta Senato a scioglimento commissione Esteri

(Di martedì 10 maggio 2022) Laper il Regolamento delha votato all'unanimità il parere favorevole allodelladel, dopo le dimissioni di venti componenti in segno di protesta per le posizioni assunte dal suo presidente, ilre M5S Vito, sulla guerra in Ucraina. Una correzione alla bozza originariamente predisposta sottolinea il fatto che lasi esprime in seguito alle dimissioni "di 20 componenti" della, non fissando quindi un criterio generale (due terzi, quattro quinti) che avrebbe probabilmente rappresentato un precedente giuridico più stringente per casi analoghi futuri.Il dispositivo del parere fa riferimento a quello espresso il 21 gennaio 2009 a ...

