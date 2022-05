Omicron in Cina potrebbe causare fino a 1,5 milioni di morti (Di martedì 10 maggio 2022) Gli scienziati di Shanghai pubblicano su Nature un modello di diffusione del virus. Uno "tsunami di casi" rischia di causare un milione di ricoveri contemporanei in terapia intensiva, mentre i posti disponibili sono 64mila. Da una simile ondata potrebbero nascere nuove varianti Leggi su repubblica (Di martedì 10 maggio 2022) Gli scienziati di Shanghai pubblicano su Nature un modello di diffusione del virus. Uno "tsunami di casi" rischia diun milione di ricoveri contemporanei in terapia intensiva, mentre i posti disponibili sono 64mila. Da una simile ondataro nascere nuove varianti

Advertising

angheran70 : 'La strategia zero-COVID della Cina potrebbe innescare una forte ondata di Omicron' - Meteoweb - 10 Maggio 2022… - Piergiulio58 : Omicron in Cina potrebbe causare fino a 1,5 milioni di morti. Uno 'tsunami di casi' rischia di causare un milione d… - KoinStrom : RT @Agenzia_Italia: Se allentasse la strategia Zero #Covid, la Cina ???? rischierebbe un milione e mezzo di morti ?? - Nanoalto : RT @Agenzia_Italia: Se allentasse la strategia Zero #Covid, la Cina ???? rischierebbe un milione e mezzo di morti ?? - My_Salute : Se allentasse la strategia Zero Covid, la Cina rischierebbe un milione e mezzo di morti -