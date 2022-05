Nastri d’Argento 2022: i cortometraggi vincitori (Di martedì 10 maggio 2022) Tutti i nomi dei vincitori della sezione”cortometraggi” per i Nastri d’Argento 2022. Tra i titoli in rilievo: Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore, e Dreamland di Gianluigi Toccafondo. Ecco la lista completa Nella giornata di lunedì 9 maggio, annunciati tutti i vincitori della sezione cortometraggi dei Nastri d’Argento 2022. Tutti i premi finalisti sono stati scelti tra 180 corti editi usciti nel 2021 e visionati dal Direttivo Nazionale, appena rinnovato. A dominare la scena sono Dreamland di Gianluigi Toccafondo per l’animazione, e Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore. Così i Giornalisti Cinematografici Italiani che a SCENA, lo spazio della Regione Lazio per gli incontri sulla cultura ... Leggi su tuttotek (Di martedì 10 maggio 2022) Tutti i nomi deidella sezione”” per i. Tra i titoli in rilievo: Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore, e Dreamland di Gianluigi Toccafondo. Ecco la lista completa Nella giornata di lunedì 9 maggio, annunciati tutti idella sezionedei. Tutti i premi finalisti sono stati scelti tra 180 corti editi usciti nel 2021 e visionati dal Direttivo Nazionale, appena rinnovato. A dominare la scena sono Dreamland di Gianluigi Toccafondo per l’animazione, e Destinata Coniugi Lo Giglio di Nicola Prosatore. Così i Giornalisti Cinematografici Italiani che a SCENA, lo spazio della Regione Lazio per gli incontri sulla cultura ...

