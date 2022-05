L'Ucraina subito nella Ue: un doppio messaggio a Putin e a Biden (Di martedì 10 maggio 2022) Accelerare il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione europea, è cosa buona e giusta. E impellente. In tempi eccezionali, tempi di guerra, occorrono decisioni "eccezionali" quanto a rapidità e ... Leggi su globalist (Di martedì 10 maggio 2022) Accelerare il processo di adesione dell'all'Unione europea, è cosa buona e giusta. E impellente. In tempi eccezionali, tempi di guerra, occorrono decisioni "eccezionali" quanto a rapidità e ...

Advertising

EnricoLetta : Promessa irrealistica a ????di adesione immediata all’UE porterà frustrazione. Li spingerà a rivolgersi sempre più ve… - pdnetwork : Il processo di adesione dell'???? all’Ue si concluderà nel 2036. Impensabile fare aspettare un popolo sotto assedio c… - GiovaQuez : Per Orsini l'Ucraina andava considerata persa da subito. Secondo lui si doveva riconoscere a Putin i territori recl… - TommyBrain : RT @valy_s: Sempre il min esteri #Ucraina @DmytroKuleba prende a pesci in faccia la #UE. Convinto che tutto gli sia dovuto (e questo è colp… - IacobellisT : RT @valy_s: Sempre il min esteri #Ucraina @DmytroKuleba prende a pesci in faccia la #UE. Convinto che tutto gli sia dovuto (e questo è colp… -