ln arrivo l’Eurovision 2022 | date | ospiti | cantanti | canzoni in gara e dove vederlo

(Di martedì 10 maggio 2022) Mancano poche ore al via delSong Contestdal Pala Olimpico di Torino. Scopri tutto quello che c’è da sapere per vedere il festival e rappresentare i tuoipreferiti. Eurovisiontorna in Italia dopo 30 anni dall’ultima volta Mancano poche ore al via delSong Contest, il tanto atteso festival musicale che torna in Italia ad oltre trent’anni dall’ultima volta e si svolgerà a Torino, al PalaOlimpico. Ci saranno prima le due semifinali, 10 e 12 maggio, poi la finalissima, sabato 14. Dopo Napoli (nel 1965) e Roma (nel 1991), lo show andrà quindi in scena all’ombra della Mole grazie al sorprendente successo dei Maneskin dodici mesi fa in Olanda, con il brano Zitti e buoni. L’Italia quest’anno è rappresentata dai due artisti ...