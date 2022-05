Libertas Benevento, Saccomanno e Tecce in finale ai campionati studenteschi (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nella splendida cornice del parco Virgiliano, sul promontorio di Posillipo, si è svolta la fase regionale dei campionati studenteschi di atletica leggera. Chiara Saccomanno e Lorenzo Tecce, studenti del Liceo Scientifico Rummo di Benevento e atleti della Libertas, accompagnati dall’instancabile Giovanni Lamparelli coordinatore dell’ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento, si sono qualificati per la fase nazionale. Tecce, il talentuoso velocista ha percorso i 100 metri in 11”4 battendo gli studenti degli altri istituti; Saccomanno invece ha scagliato il peso a 11,23 metri piazzandosi al primo posto; buona la prestazione di Andrea ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella splendida cornice del parco Virgiliano, sul promontorio di Posillipo, si è svolta la fase regionale deidi atletica leggera. Chiarae Lorenzo, studenti del Liceo Scientifico Rummo die atleti della, accompagnati dall’instancabile Giovanni Lamparelli coordinatore dell’ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’Ufficio Scolastico Provinciale di, si sono qualificati per la fase nazionale., il talentuoso velocista ha percorso i 100 metri in 11”4 battendo gli studenti degli altri istituti;invece ha scagliato il peso a 11,23 metri piazzandosi al primo posto; buona la prestazione di Andrea ...

