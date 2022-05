La Marilyn di Warhol è da record ma il “Salvator Mundi” di Leonardo resta il quadro più costoso della storia (Di martedì 10 maggio 2022) Raffigura l’attrice Marilyn Monroe, sintesi del sogno americano, un’immagine universalmente riconosciuta e impressa nella coscienza collettiva, il quadro più caro del XX secolo: uno degli iconici ritratti pop realizzati da Andy Warhol (1928-1987), la serigrafia dal titolo “Shot Sage Blue Marilyn” (1964), ha conquistato nella serata di lunedì 9 maggio con 195 milioni di dollari, tasse comprese (pari a circa 184 milioni di euro), il nuovo record mondiale da Christie’s a New York durante la vendita del catalogo della ’21st Century Evening Sale’. Dopo una battaglia di offerte durata meno quattro minuti tra altrettanti potenziali compratori, l’opera è stata acquistata dal celebre gallerista Larry Gagosian presente nella sala del Rockefeller Center. Gagosian ha rifiutato di dire se ha ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) Raffigura l’attriceMonroe, sintesi del sogno americano, un’immagine universalmente riconosciuta e impressa nella coscienza collettiva, ilpiù caro del XX secolo: uno degli iconici ritratti pop realizzati da Andy(1928-1987), la serigrafia dal titolo “Shot Sage Blue” (1964), ha conquistato nella serata di lunedì 9 maggio con 195 milioni di dollari, tasse comprese (pari a circa 184 milioni di euro), il nuovomondiale da Christie’s a New York durante la vendita del catalogo’21st Century Evening Sale’. Dopo una battaglia di offerte durata meno quattro minuti tra altrettanti potenziali compratori, l’opera è stata acquistata dal celebre gallerista Larry Gagosian presente nella sala del Rockefeller Center. Gagosian ha rifiutato di dire se ha ...

