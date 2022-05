La Juventus perde tifosi? Tutta “colpa” di Rabiot

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 10 maggio 2022) Il prossimo anno larischia di subire un grave danno a causa della presenza di; andiamo a vedere di cosa si tratta. Una stagione decisamente complicata quella vissuta dallache avrebbe voluto lottare per obiettivi ben diversi dal “semplice” quarto posto e da una coppa Italia il cui successo eviterebbe ai bianconeri di chiudere senza un trofeo vinto. Una buona parte della tifoseria ritiene responsabile, per la maggior parte, Allegri; il tecnico è stato criticato per un tipo di gioco ritenuto non idoneo ai tempi attuali del calcio. Tifoseria che, nella prossima stagione, potrebbe addirittura decidere di essere meno presente. Il motivo? La presenza di. LaPresseTra i giocatori che rischiano di lasciare lail prossimo anno troviamo, senza nessun tipo di dubbio, ...