Ilary Blasi entra in studio e lo sbugiarda | “E’ tutta colpa sua” | ci è rimasto malissimo

La conduttrice Ilary Blasi lo ha accusato apertamente: lo scambio di frecciatine non è passato inosservato. Ilary Blasi (fonte youtube)Da tempo si mormora circa una malcelata antipatia da parte della conduttrice Ilary Blasi nei confronti di un volto de "L'Isola dei Famosi". Sebbene collaborino e si relazionino costantemente, sovente tra i due scoccano scintille infuocate in diretta. Si tratta dell'esuberante inviato Alvin: il corrispondente dall'Honduras gestisce le dinamiche di Playa Palapa sotto i suggerimenti degli autori e della conduttrice. Al secolo Alberto Bonato, Alvin spicca per intraprendenza e arguzia, e istruisce scrupolosamente i naufraghi circa le regole delle prove in programma, gestendo poi l'ambito delle nominations. Modera inoltre gli scontri tra i concorrenti in ...

