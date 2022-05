Il Real Madrid continua a vincere e si avvicina a quota 100 trofei (Di martedì 10 maggio 2022) Con il 4-0 rifilato sabato scorso dal Real Madrid all’Espanyol de Barcelona, nello stadio di casa, la squadra della Capitale ha conquistato per la trentacinquesima volta il titolo de La Liga spagnola, chiudendo di fatto i giochi con quattro giornate di anticipo. La compagine guidata da Carlo Ancellotti, infatti, vanta 15 punti di vantaggio sul Barcellona – primo degli inseguitori – con soli dodici punti ancora da assegnare prima di fine stagione. I Merengues hanno mantenuto la vetta della classifica dalla quattordicesima giornata in poi, non andando mai oltre il terzo posto detenuto al termine della seconda partita, nel corso di questa stagione. Nonostante la piazza d’onore ottenuta lo scorso anno, chiudendo a soli due punti dai concittadini dell’Atletico Madrid, e grazie al ritorno di Mister Ancelotti, il Real ... Leggi su zon (Di martedì 10 maggio 2022) Con il 4-0 rifilato sabato scorso dalall’Espanyol de Barcelona, nello stadio di casa, la squadra della Capitale ha conquistato per la trentacinquesima volta il titolo de La Liga spagnola, chiudendo di fatto i giochi con quattro giornate di anticipo. La compagine guidata da Carlo Ancellotti, infatti, vanta 15 punti di vantaggio sul Barcellona – primo degli inseguitori – con soli dodici punti ancora da assegnare prima di fine stagione. I Merengues hanno mantenuto la vetta della classifica dalla quattordicesima giornata in poi, non andando mai oltre il terzo posto detenuto al termine della seconda partita, nel corso di questa stagione. Nonostante la piazza d’onore ottenuta lo scorso anno, chiudendo a soli due punti dai concittadini dell’Atletico, e grazie al ritorno di Mister Ancelotti, il...

