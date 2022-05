Il primo discorso del principe Carlo al Parlamento: al suo fianco William e Camilla (Di martedì 10 maggio 2022) Poche ore fa il principe Carlo e il principe William, in qualità di eredi al trono, primi in linea di successione, sono stati al centro della scena all’apertura del Parlamento inglese. Padre e figlio hanno sostituito la regina Elisabetta, che per la prima volta in quasi sei decenni ha saltato il grande evento. All’evento era … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 10 maggio 2022) Poche ore fa ile il, in qualità di eredi al trono, primi in linea di successione, sono stati al centro della scena all’apertura delinglese. Padre e figlio hanno sostituito la regina Elisabetta, che per la prima volta in quasi sei decenni ha saltato il grande evento. All’evento era … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Livia_DiGioia : RT @Pirichello: Cassano ha appena svilito Leao nel confronto con Luis Dias (ci sta oggi) senza considerare che il primo sia un ‘99 e il sec… - PrimaCommunica2 : RT @paolopicone70: #BreakingNews Discorso della Corona letto da Carlo d’Inghilterra: “Massimo impegno per unità Nato” - paolopicone70 : #BreakingNews Discorso della Corona letto da Carlo d’Inghilterra: “Massimo impegno per unità Nato” - vivperelmilan : RT @Pirichello: Cassano ha appena svilito Leao nel confronto con Luis Dias (ci sta oggi) senza considerare che il primo sia un ‘99 e il sec… - FrancescoPonzin : RT @Di_SPACE_Lauro: @StefanoBerto83 @DrPikkolo @dianacalibana @AZannaman @AurelianoStingi cioé non nel nesso più particelle -> più probabil… -