Furti in appartamento, arrestate due persone (Di martedì 10 maggio 2022) I Falchi della Squadra Mobile, in data 8 maggio 2022, hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Taranto, nei confronti di due uomini di nazionalità straniera, per il presunto reato di furto aggravato in appartamento, violazione di domicilio e ricettazione in concorso. L’attività di indagine, avviata da parte dei Falchi della Squadra Mobile a seguito della denuncia di numerosi Furti in abitazione in modo particolare dei Quartieri Borgo ed Italia, ha raccolto i primi elementi dalla visione delle telecamere dei sistemi di video sorveglianza delle zone interessate. Anche in considerazione delle testimonianze acquisite dalle vittime dei Furti, l’attività si è concentrata verso l’individuazione di tre uomini, dei quali uno di corporatura robusta ed con capelli rasati, ripresi ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 10 maggio 2022) I Falchi della Squadra Mobile, in data 8 maggio 2022, hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Taranto, nei confronti di due uomini di nazionalità straniera, per il presunto reato di furto aggravato in, violazione di domicilio e ricettazione in concorso. L’attività di indagine, avviata da parte dei Falchi della Squadra Mobile a seguito della denuncia di numerosiin abitazione in modo particolare dei Quartieri Borgo ed Italia, ha raccolto i primi elementi dalla visione delle telecamere dei sistemi di video sorveglianza delle zone interessate. Anche in considerazione delle testimonianze acquisite dalle vittime dei, l’attività si è concentrata verso l’individuazione di tre uomini, dei quali uno di corporatura robusta ed con capelli rasati, ripresi ...

