Eurovision, "Brividi" di Mahmood e Blanco è il brano più ascoltato su Spotify nei paesi partecipanti (Di martedì 10 maggio 2022) Oggi inizia a Torino l'Eurovision Song Contest, il più grande evento del calendario musicale europeo, più atteso e popolare che mai: Brividi di Mahmood e Blanco a poche ore dalla prima semifinale è il brano più ascoltato su Spotify in 28 paesi sui 40 partecipanti. I dati di Spotify mostrano che gli stream delle playlist dell'Eurovision sono aumentati del 594% durante l'Eurovision 2021, con quasi 27 milioni di minuti di streaming. Sempre l'anno scorso, il 71% degli stream delle playlist dell'Eurovision provenivano da ascoltatori di età compresa tra 13 e 34 anni. Oltre alla playlist ufficiale dell'Eurovision 2022, ...

