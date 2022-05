Delitto Samarate, Alessandro Maja dopo aver ucciso moglie e figlia: “Non doveva succedere” (Di martedì 10 maggio 2022) Alessandro Maja si trova ricoverato presso l’ospedale di Monza e comunica solo attraverso il suo avvocato; proprio così sono arrivate le prime dichiarazioni dell’uomo accusato di aver ucciso moglie e figlia nella loro casa di Samarate. La strage famigliare è avvenuta quasi una settimana fa, oltre al padre, è sopravvissuto l’altro figlio Nicolò Maja che è stato operato d’urgenza e ora si trova in ospedale. Alessandro Maja parla dall’ospedale “Non mi capacito di come sia potuta accadere una cosa del genere, non doveva succedere”, queste le prime parole di Alessandro Maja riportate dall’Ansa e riferite dal suo avvocato, Enrico ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 10 maggio 2022)si trova ricoverato presso l’ospedale di Monza e comunica solo attrso il suo avvocato; proprio così sono arrivate le prime dichiarazioni dell’uomo accusato dinella loro casa di. La strage famigliare è avvenuta quasi una settimana fa, oltre al padre, è sopravvissuto l’altro figlio Nicolòche è stato operato d’urgenza e ora si trova in ospedale.parla dall’ospedale “Non mi capacito di come sia potuta accadere una cosa del genere, non”, queste le prime parole diriportate dall’Ansa e riferite dal suo avvocato, Enrico ...

