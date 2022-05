Cybersecurity, Profumo “Continuiamo a investire molto, 1,8 mld solo in ricerca e sviluppo” (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Leonardo, “continua a investire nella cybersicurezza e non solo, anche nell’IoT e altro, e investiamo indipendentemente dal grado di crescita della componente Leonardo nel suo insieme perché crediamo sia un’area nella quale pensiamo di avere un ruolo ‘semi-istituzionale ‘ “. A sottolinearlo è il Ceo di Leonardo, Alessandro Profumo, parlando con i giornalisti a margine del Cybertech Europe aperto oggi a Roma, a La Nuvola, con il Sottosegretario di Stato Franco Gabrielli. “Siamo un’azienda privata ma anche un’azienda di riferimento nella sicurezza nazionale” e del resto “come Leonardo investiamo circa il 13% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo e siamo intorno a 1,8 miliardi di euro. Sono tanti soldi” ha rilevato il Ceo di Leonardo. “Gli attacchi informatici sono cresciuti in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – Leonardo, “continua anella cybersicurezza e non, anche nell’IoT e altro, e investiamo indipendentemente dal grado di crescita della componente Leonardo nel suo insieme perché crediamo sia un’area nella quale pensiamo di avere un ruolo ‘semi-istituzionale ‘ “. A sottolinearlo è il Ceo di Leonardo, Alessandro, parlando con i giornalisti a margine del Cybertech Europe aperto oggi a Roma, a La Nuvola, con il Sottosegretario di Stato Franco Gabrielli. “Siamo un’azienda privata ma anche un’azienda di riferimento nella sicurezza nazionale” e del resto “come Leonardo investiamo circa il 13% del nostro fatturato ine siamo intorno a 1,8 miliardi di euro. Sono tanti soldi” ha rilevato il Ceo di Leonardo. “Gli attacchi informatici sono cresciuti in ...

