Concorso di danza a Modica: come partecipare (Di martedì 10 maggio 2022) Modica – Continuano i preparativi per “La Sicilia, danza Csen”, vale a dire la seconda edizione del Concorso di danza classica, moderna e contemporanea promosso dal comitato provinciale di Ragusa dell’ente di promozione sportiva e che si terrà domenica 22 maggio al teatro Garibaldi di Modica. “Numerose le adesioni che stiamo ricevendo – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – non foss’altro perché si tratta dell’iniziativa che segna la ripartenza definitiva, almeno speriamo, dopo gli anni della pandemia. Un Concorso reso ancora più prestigioso dai componenti della giuria internazionale che valuteranno i nostri concorrenti e che cercheranno, per quanto possibile, di metterne in evidenza le peculiarità”. Il presidente della giuria è Dario Biuso mentre gli ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 10 maggio 2022)– Continuano i preparativi per “La Sicilia,Csen”, vale a dire la seconda edizione deldiclassica, moderna e contemporanea promosso dal comitato provinciale di Ragusa dell’ente di promozione sportiva e che si terrà domenica 22 maggio al teatro Garibaldi di. “Numerose le adesioni che stiamo ricevendo – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – non foss’altro perché si tratta dell’iniziativa che segna la ripartenza definitiva, almeno speriamo, dopo gli anni della pandemia. Unreso ancora più prestigioso dai componenti della giuria internazionale che valuteranno i nostri concorrenti e che cercheranno, per quanto possibile, di metterne in evidenza le peculiarità”. Il presidente della giuria è Dario Biuso mentre gli ...

Advertising

radiortm : Csen Modica. Concorso danza classica, moderna contemporanea - - i02zjm : @ovterspqce non é quello sarei dovuto andare per un concorso di danza che avevamo vinto quando avevamo fatto l'altr… - auroraasgambati : oggi ho un concorso di danza e la mia voglia è zero e sto pure morendo d’ansia - terninrete : Terni, tutti i vincitori del concorso “Dillo alla Danza”. Serata evento per la 40^ giornata internazionale della Da… - lorenzoniadrian : Terni, tutti i vincitori del concorso “Dillo alla Danza”. Serata evento per la 40^ giornata internazionale della Da… -