Bologna | minore accoltella 27enne in centro a Bologna | l’aggressione con altri quattro giovani – Video

Cinque minorenni di origine albanese, tra i 15 e i 17 anni, la notte del primo maggio hanno aggredito due giovani di 29 e 27 anni all'esterno di un locale in via Zamboni, nel cuore della zona universitaria di Bologna. Il 27enne è stato accoltellato al torace e ha riportato 40 giorni di prognosi, 25 giorni l'amico che era con lui. I carabinieri hanno individuato il gruppo: quattro giovani sono stati denunciati per lesioni aggravate, nei confronti di quello che ha brandito il coltello, un 17enne, lo scorso martedì è stato eseguito un provvedimento di fermo di iniziato di delitto per tentato omicidio. Venerdì il giudice ha convalidato il decreto disponendo, per il giovane, la misura cautelare all'istituto penale minorile del Pratello.

