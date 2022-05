Bandiere Blu: ecco le località premiate per il 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) AGI. - ecco, regione per regione e provincia per provincia, l'elenco dei 210 Comuni rivieraschi (mare e/o lago) che hanno ottenuto quest'anno la Bandiera Blu 2022 assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE) Piemonte Provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA: Cannobio e Cannero Riviera; provincia di NOVARA: Gozzano. Lombardia Provincia di BRESCIA: Gardone Riviera. Trentino alto adige Provincia di TRENTO: Bedollo, Baselga di Pine', Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Sella Giudicarie, Bondone. Liguria Provincia di IMPERIA: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina Provincia di SAVONA: Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola ... Leggi su agi (Di martedì 10 maggio 2022) AGI. -, regione per regione e provincia per provincia, l'elenco dei 210 Comuni rivieraschi (mare e/o lago) che hanno ottenuto quest'anno la Bandiera Bluassegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE) Piemonte Provincia di VERBANO-CUSIO-OSSOLA: Cannobio e Cannero Riviera; provincia di NOVARA: Gozzano. Lombardia Provincia di BRESCIA: Gardone Riviera. Trentino alto adige Provincia di TRENTO: Bedollo, Baselga di Pine', Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Sella Giudicarie, Bondone. Liguria Provincia di IMPERIA: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina Provincia di SAVONA: Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Assegnate le Bandiere Blu, il riconoscimento alle località rivierasche e ai porti turistici più incontaminati e sos… - repubblica : Le Bandiere Blu di un'estate finalmente normale: ecco le 210 località balneari con il mare più pulito e i servizi m… - sulsitodisimone : Bandiere Blu: ecco le località premiate per il 2022 - PPeracchini : Liguria prima in Italia per bandiere blu 2022! Grande orgoglio per la Provincia della Spezia che ne detiene 5!… - anna_veraldi : RT @calabriaonline: La #Calabria si aggiudica altre due #BandiereBlu. A #Caulonia (Reggio Calabria) e #IsolaCapoRizzuto (Crotone) Ora sono… -